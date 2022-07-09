شاهد.. ‏الأمير عبد العزيز بن فهد يتحدث عن كرم أهل أبها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

أظهر، مقطع فيديو، ‏الأمير عبد العزيز بن فهد يتحدث عن كرم أهل أبها، خلال تأدية مناسك الحج هذا العام.

وبدا في الفيديو، الأمير عبد العزيز بن فهد يحاط بعدد من المرافقين معه من الحجاج، وهو يشرب الشاي، ويرتدي ملابس الإحرام، وتحدث عن أهل أبها.

وقال الأمير عبد العزيز بن فهد: “يا رجال الأجمل من طبيعة أبها، أهل أبها، أعز الله الناس الكرام الطيبين”.