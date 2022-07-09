تصريح جديد للرئيس التونسي بشأن مسودة الدستور الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب مسجل أن هناك بعض الأخطاء في مسودة الدستور المعروض على الاستفتاء وأنه سيتم إصلاحها.
وقال سعيد “إن بعض الأخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب قد تسربت لمشروع الدستور الذي تم نشره ما وجب إصلاحها وتصويبها”.
ودعا الرئيس التونسي للتصويت بنعم على الدستور “حتى يكتمل تصحيح مسار الثورة بل حتى يكتمل مسار التاريخ، لنحفظ دولتنا معا، لنحفظ الحقوق والحريات معا ولنحقق أهداف الثورة معا.”
وأضاف: “أدعو الجميع ألا يقبل أحد مالا من أي جهة كانت كما حصل سنة 2019 فأنا براء من أي تمويل كان .. بإمكانياتكم وحتى إن كانت محدودة وتعففكم غير المحدود يمكنكم المساهمة الناجعة في إنجاح الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سيصدر بعد قليل.”
وأضاف أن “الاستبداد ذهب بدون رجعة ولن يعود أبدًا لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي آخر”، مضيفا أن “لا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم وروح الثورة”.
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