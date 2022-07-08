شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الاتفاق يخطف صفقة قوية من قلب الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي الاتفاق السعودي في خطف صفقة من قلب نظيره الهلال، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتفاق يتعاقد مع عبد الرحمن العبيد:



وأعلن نادي الاتفاق، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع عبد الرحمن العبيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ومن المقرر أن ينضم عبد الرحمن العبيد إلى صفوف الاتفاق لمدة موسم حتى 2023، على سبيل الإعارة من الهلال، حيث سيوقع على العقود بعد اجتياز الفحص الطبي، وينضم لتدريبات الفريق يوم الجمعة المقبلة.



انضمامه إلى الهلال:

وكان عبد الرحمن العبيد، صاحب الـ29 عامًا، انضم إلى صفوف الهلال السعودي في فترة الانتقالات في يناير الماضي قادمًا من صفوف النصر، في صفقة انتقال حر، حتى يونيو 2025 المقبل.

ماذا قدم عبد الرحمن العبيد مع الهلال؟

العبيد لم يحصل على فرصة المشاركة في مباريات الهلال بشكل أساسي، حيث شارك في 4 مواجهات بينهم 3 في دوري أبطال آسيا، وحقق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في النسخة الماضية.



الهلال بطلًا للدوري السعودي:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نجح في حسم لقب بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الجولة الأخيرة من منافسات البطولة، بعد صراع قوي مع اتحاد جدة.