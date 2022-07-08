شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي» يضبط 10 مخالفين لارتكابهم مخالفات رعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / عام / " الأمن البيئي" يضبط (10) مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي الرياض 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واس ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين، و (5) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (300) متن من الإبل، و(550) رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة. وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام تصل إلى 200 ريال لكل رأس. وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. // انتهى //22:35 ت م NNNN