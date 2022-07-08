شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء: أحمال يوم «عرفة» 327 ميجاوات.. والخدمة الكهربائية مستقرة كاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن استقرار الخدمة الكهربائية في يوم عرفة في كافة المواقع بالمشاعر المقدسة، ولم تسجل أي انقطاعات، مسجلة ارتفاعات في الأحمال مقارنة بالعام الماضي، وسط جاهزية فرق العمليات ومراقبتها لأداء الشبكة على مدار الساعة.

ووأوضح المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج، أن «الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة يوم (الوقفة) في مشعر عرفات بلغت (327 ميجاوات)، ولا تزال أنظار المختصين بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة تراقب وترصد شاشات الأحمال».

وأضاف العمري بأن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات؛ تشمل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، وذلك من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من خلال 46مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع، وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية، وفقاً لخطط تم إعدادها مُسبقاً.