شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع رئيس ⁧‫جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ.د.عبدالله بن محمد الربيش‬⁩ نيابة عن كافة منسوبي الجامعًة أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمــو المــلكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والأسرة المالكة الكريمة،

وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول ⁧‫عيد الاضحى المبارك‬⁩ سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتنا من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها نعمة الامن و الامان وأن يعيده على الجميع باليُمن والبركات

كما ذكر رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ.د.عبدالله بن محمد الربيش قائلا يسرني نيابة عن كافة منسوبي الجامعًة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ( حفظها الله ) والأسرة المالكة

، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام ١٤٤٣ هـ،وذلك بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية، والارتقاء بمستوى الخدمات للحجاج، وأشاد معالي الدكتور الربيش بالتكاتف الكبير الذي شهده هذا الموسم من جميع القطاعات الحكومية والخدمية والعسكرية، لخدمة ضيوف الرحمن طيلة أيام موسم الحج، والتي جاءت امتداداً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله ، لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام

سائلاً المولى عزوجل أن يكتب هذه الجهود العظيمة في خدمة حجاج بيت الله في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وان يتقبل من الحجاج حجهم ويمن عليهم بالقبول والاحسان، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها وأن يقيها من كل سوء ومكروه.