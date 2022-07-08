حزن رسمي وشعبي في أستراليا على نفوق أقدم فيلة في حدائقها

محمد بن مسعود - الدمام - فقدت‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوان‭ ‬الأسترالية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أقدم‭ ‬فيلة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬والمدعوة‭ ‬تريشيا‭. ‬عاشت‭ ‬تريشيا‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬حيوان‭ ‬بيرث‭ ‬لعقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتوفى‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬65‭ ‬عامًا‭ ‬بوصفها‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬الأفيال‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وكانت‭ ‬الفيلة‭ ‬المحبوبة‭ ‬وصلت‭ ‬من‭ ‬فيتنام‭ ‬العام‭ ‬1963‭ ‬وظلّت‭ ‬مصدرًا‭ ‬لسعادة‭ ‬الزوار‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭. ‬وكانت‭ ‬حديقة‭ ‬بيرث‭ ‬أعنت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬أن‭ ‬صحة‭ ‬تيريشا‭ ‬تتدهور‭ ‬بسرعة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الموظفين‭ ‬لا‭ ‬يتوانون‭ ‬عن‭ ‬العناية‭ ‬الفائقة‭ ‬بها‭.‬

وعبّر‭ ‬أناس‭ ‬كثيرون‭ ‬عن‭ ‬حزنهم‭ ‬لوفاة‭ ‬الفيلة‭ ‬المحبوبة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مارك‭ ‬ماكجوان،‭ ‬الذي‭ ‬أرسل‭ ‬تحية‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬لعمال‭ ‬الرعاية‭ ‬الذين‭ ‬اعتنوا‭ ‬بها‭.‬

وقال‭ ‬ماكجوان‭: ‬‮«‬ظلّت‭ ‬تيريشا‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬بيرث‭ ‬لستة‭ ‬عقود،‭ ‬ويتذكرها‭ ‬سكان‭ ‬بيرث‭ ‬جميعًا‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬ريس‭ ‬ويتبي‭ ‬يوم‭ ‬وفاتها‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬حزين‭ ‬جدًا‮»‬‭ ‬لأستراليا‭ ‬كلها‭. ‬وأُنشئ‭ ‬صندوق‭ ‬تبرّعات‭ ‬باسم‭ ‬Tricia Tribute Conservation Fund‭ ‬لدعم‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوان‭ ‬وبناء‭ ‬مركز‭ ‬حراسة‭ ‬للأفيال‭. ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬تريشيا‭ ‬سُمّيت‭ ‬باسم‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬أستراليا‭ ‬العام‭ ‬1962،‭ ‬حسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أستراليا‭ ‬بالعربي‮»‬‭.‬