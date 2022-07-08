بيع أسطوانة فريدة لـ«بوب ديلان» في مزاد بـ1.77 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - بِيْعت‭ ‬النسخة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لأسطوانة‭ ‬أغنية‭ ‬بوب‭ ‬ديلان‭ (‬بلوين‭ ‬إن‭ ‬ذا‭ ‬ويند‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬المغني‭ ‬وكاتب‭ ‬الأغاني‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬مقابل‭ ‬1‭.‬77‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬الخميس،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬السعر‭ ‬المقدر‭ ‬لها‭. ‬وقالت‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ ‬للمزادات،‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬إن‭ ‬الأسطوانة‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬تسجيل‭ ‬داخل‭ ‬استوديو‭ ‬لديلان‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1962‭.‬

وتحتوي‭ ‬الأسطوانة،‭ ‬المحفوظة‭ ‬في‭ ‬خزانة‭ ‬خشبية،‭ ‬على‭ ‬توقيعات‭ ‬محفورة‭ ‬للموسيقي‭ ‬والمنتج‭ ‬جوزيف‭ ‬هنري‭ ‬‮«‬تي‭ ‬بون‮»‬‭ ‬بيرنت‭ ‬الثالث‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬جرامي‭ ‬وجائزة‭ ‬نوبل،‭ ‬ومهندس‭ ‬الصوت‭ ‬جيف‭ ‬باول‭.‬

وقالت‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ ‬إنه‭ ‬يتردد‭ ‬أن‭ ‬ديلان‭ ‬كتب‭ ‬الأغنية‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬في‭ ‬غرينتش‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬عام‭ ‬1962‭. ‬وتجاوز‭ ‬السعر‭ ‬البالغ‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬1.44‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬عند‭ ‬إرساء‭ ‬المزاد‭ ‬التقدير‭ ‬المبدئي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬ومليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭. ‬ورفعت‭ ‬الرسوم‭ ‬السعر‭ ‬النهائي‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬482‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬