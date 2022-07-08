بيع أسطوانة فريدة لـ«بوب ديلان» في مزاد بـ1.77 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - بِيْعت النسخة الوحيدة لأسطوانة أغنية بوب ديلان (بلوين إن ذا ويند)، التي سجلها المغني وكاتب الأغاني في 2021 مقابل 1.77 مليون دولار في مزاد الخميس، وهو أعلى من السعر المقدر لها. وقالت دار كريستيز للمزادات، التي نفذت عملية البيع في لندن، إن الأسطوانة كانت أول تسجيل داخل استوديو لديلان منذ العام 1962.
وتحتوي الأسطوانة، المحفوظة في خزانة خشبية، على توقيعات محفورة للموسيقي والمنتج جوزيف هنري «تي بون» بيرنت الثالث الحائز على جائزة جرامي وجائزة نوبل، ومهندس الصوت جيف باول.
وقالت دار كريستيز إنه يتردد أن ديلان كتب الأغنية في عشر دقائق فقط في مقهى في غرينتش بمدينة نيويورك عام 1962. وتجاوز السعر البالغ 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.44 مليون دولار) عند إرساء المزاد التقدير المبدئي الذي كان يتراوح بين 600 ألف ومليون جنيه إسترليني. ورفعت الرسوم السعر النهائي إلى 1.482 مليون جنيه إسترليني.
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