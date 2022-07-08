تخوض 150 اختبارَ قيادة سيارة بدلاً من آخرين

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر قضاء بريطاني حكمًا بسجن امرأة لمدة 8 أشهر، وذلك بعد أن اكتشفت السلطات أنها خاضت نحو 150 اختبارًا نظريًا وعمليًا لقيادة السيارات، بدلاً من أشخاص آخرين.
واعترفت إنديرجيت كور، التي تبلغ من العمر 29 عامًا، والمقيمة في مقاطعة كارمارثينشاير، بالخضوع لتلك الاختبارات خلال الفترة بين عامي 2018 و2020.
ووفق الشرطة إن كور خضعت للاختبارات بدلاً من أشخاص آخرين كانوا يجدون صعوبة في تعلم اللغة الإنجليزية والتحدث بها.
واستمعت محكمة سوانزي كراون إلى شهادات تتعلق بالشكوك التي نمت في بعض مراكز اختبار قيادة السيارات، والتي تفيد بأن كور كانت تنتحل صفة أشخاص آخرين، وتم إبلاغ الشرطة بتلك الوقائع.
وخضعت إنديرجيت كور لتلك الاختبارات منتحلة هوية أشخاص آخرين، وذلك في مدن شملت سوانزي وكارمارثين وبرمنغهام ولندن بحسب بي بي سي عربية.
وقـــال المحقق ستيفن مالوني إن جرائم كور كان الجشـــع هو الدافع وراء ارتكابها. وأضاف مالوني: «وقائــع احتيال مثل هذه تشكل مخاطر كبيرة على عامة الناس».
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