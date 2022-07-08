تخوض 150 اختبارَ قيادة سيارة بدلاً من آخرين

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر‭ ‬قضاء‭ ‬بريطاني‭ ‬حكمًا‭ ‬بسجن‭ ‬امرأة‭ ‬لمدة‭ ‬8‭ ‬أشهر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتشفت‭ ‬السلطات‭ ‬أنها‭ ‬خاضت‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬اختبارًا‭ ‬نظريًا‭ ‬وعمليًا‭ ‬لقيادة‭ ‬السيارات،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭.‬

واعترفت‭ ‬إنديرجيت‭ ‬كور،‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عامًا،‭ ‬والمقيمة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬كارمارثينشاير،‭ ‬بالخضوع‭ ‬لتلك‭ ‬الاختبارات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2020‭.‬

ووفق‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬كور‭ ‬خضعت‭ ‬للاختبارات‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬كانوا‭ ‬يجدون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تعلم‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬والتحدث‭ ‬بها‭.‬

واستمعت‭ ‬محكمة‭ ‬سوانزي‭ ‬كراون‭ ‬إلى‭ ‬شهادات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالشكوك‭ ‬التي‭ ‬نمت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مراكز‭ ‬اختبار‭ ‬قيادة‭ ‬السيارات،‭ ‬والتي‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬كور‭ ‬كانت‭ ‬تنتحل‭ ‬صفة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين،‭ ‬وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬الشرطة‭ ‬بتلك‭ ‬الوقائع‭.‬

وخضعت‭ ‬إنديرجيت‭ ‬كور‭ ‬لتلك‭ ‬الاختبارات‭ ‬منتحلة‭ ‬هوية‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬شملت‭ ‬سوانزي‭ ‬وكارمارثين‭ ‬وبرمنغهام‭ ‬ولندن‭ ‬بحسب‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬عربية‭.‬

وقـــال‭ ‬المحقق‭ ‬ستيفن‭ ‬مالوني‭ ‬إن‭ ‬جرائم‭ ‬كور‭ ‬كان‭ ‬الجشـــع‭ ‬هو‭ ‬الدافع‭ ‬وراء‭ ‬ارتكابها‭. ‬وأضاف‭ ‬مالوني‭: ‬‮«‬وقائــع‭ ‬احتيال‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬تشكل‭ ‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬عامة‭ ‬الناس‮»‬‭.‬