بنك البحرين الوطني راعيًا لبطولة آسيا للشباب لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الوطني رعايته للبطولة الآسيوية السابعة عشر للشباب لكرة اليد التي تستضيفها مملكة البحرين في الخامس عشر من الشهر الحالي وتستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر نفسه، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023.
وثمن رئيس الاتحاد البحريني ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد علي إسحاقي دعم بنك البحرين الوطني لبطولة آسيا للشباب، مؤكدا أهمية الدعم الذي يقدمه البنك لإنجاح هذه البطولة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في دعم القطاع الرياضي والإسهام في الارتقاء بالمنظومة الرياضية بالمملكة.
بدوره، أكد مدير التسويق والشراكات في بنك البحرين الوطني محمد القاسمي أن هذه الرعاية تأتي ضمن السياسة التي ينتهجها البنك في رعايته للقطاع الرياضي، وحرصه الدائم على تقديم كل سبل الدعم لشباب الوطن وفي مختلف المحافل الرياضية، معربا عن أمله أن يكون لهذه الرعاية دورا كبيرا في نجاح البطولة الآسيوية، وأن تسهم في ظهور المنتخب بالصورة المطلوبة وتحقيق النتائج المرجوة والمشرفة لمملكتنا الغالية.
من جانبه، قال مدير البطولة الآسيوية السابعة عشر للشباب مجدي ميرزا إن هذا الدعم سيكون له مردود إيجابي على البطولة والمنتخب من الناحيتين الفنية والإدارية، مشيدا بالمبادرات والشركات المثمرة التي يقوم بها بنك البحرين الوطني في خدمة القطاع الرياضي في مملكة البحرين.
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