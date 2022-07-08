بنك البحرين الوطني راعيًا لبطولة آسيا للشباب لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬رعايته‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬السابعة‭ ‬عشر‭ ‬للشباب‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2023‭.‬

وثمن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬دعم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬البنك‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالمملكة‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬التسويق‭ ‬والشراكات‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬السياسة‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬رعايته‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬وحرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬لشباب‭ ‬الوطن‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهذه‭ ‬الرعاية‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وأن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬المنتخب‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬والمشرفة‭ ‬لمملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬السابعة‭ ‬عشر‭ ‬للشباب‭ ‬مجدي‭ ‬ميرزا‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬مردود‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬والمنتخب‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمبادرات‭ ‬والشركات‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬