اتحاد السلة يُعيد تشكيل لجنة المنتخبات برئاسة العجمي

محمد بن مسعود - الدمام - قرر الاتحاد البحريني لكرة السلة إعادة تشكيل لجنة المنتخبات بالاتحاد، برئاسة محمد العجمي مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
جاء ذلك بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة في اجتماعه الخامس عشر بإعادة تشكيل لجنة المنتخبات الوطنية.
وستضم لجنة المنتخبات الوطنية الجديدة التي يرأسها محمد العجمي في عضويتها كلا من: علي الخاجة نائبا للرئيس، أسامة الكوهجي، نوح نجف، احسان كازروني، محمد حاجي وفاطمة جناحي.
ويتمتع أعضاء اللجنة بالكفاءة العالية والخبرة الكافية للعمل في هذه اللجنة المهمة، وستكون أمامهم الكثير من المهمات في الفترة المقبلة، ومن أهمها متابعة سير مشاركة منتخبنا الوطني الأول في بطولة كأس آسيا بإندونيسيا خلال الفترة من 12 إلى 24 يوليو الحالي، ومن ثم انطلاق التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023، وأيضا سيشارك منتخبنا الوطني للشباب في منافسات بطولة الخليج لمنتخبات الشباب في دبي والمؤهلة لكأس آسيا وستقام خلال الفترة من 29 يوليو الحالي ولغاية 6 أغسطس القادم.
وتقع على عاتق اللجنة العديد من المهمات ولديها بعض الأهداف المهمة لتحقيقها بالتعاون مع الأجهزة الفنية، ومن أهمها تشكيل جيل جديد من اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية والعمل على زيادة مستوى التنافسية لدى منتخباتنا في المشاركات الخارجية.
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