اتحاد السلة يُعيد تشكيل لجنة المنتخبات برئاسة العجمي

محمد بن مسعود - الدمام - قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬مستشار‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

وستضم‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬علي‭ ‬الخاجة‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس،‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬نوح‭ ‬نجف،‭ ‬احسان‭ ‬كازروني،‭ ‬محمد‭ ‬حاجي‭ ‬وفاطمة‭ ‬جناحي‭.‬

ويتمتع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بالكفاءة‭ ‬العالية‭ ‬والخبرة‭ ‬الكافية‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬المهمة،‭ ‬وستكون‭ ‬أمامهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المهمات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬متابعة‭ ‬سير‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬بإندونيسيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬يوليو‭ ‬الحالي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬انطلاق‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2023،‭ ‬وأيضا‭ ‬سيشارك‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬وستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬يوليو‭ ‬الحالي‭ ‬ولغاية‭ ‬6‭ ‬أغسطس‭ ‬القادم‭.‬

وتقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬اللجنة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهمات‭ ‬ولديها‭ ‬بعض‭ ‬الأهداف‭ ‬المهمة‭ ‬لتحقيقها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية،‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬تشكيل‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتمثيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مستوى‭ ‬التنافسية‭ ‬لدى‭ ‬منتخباتنا‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭.‬