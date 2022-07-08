المنافسة ليست سهلة وهدفنا مواصلة حصد الإنجازات للقدرة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - يقود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي، اليوم السبت، الفريق الملكي في بطولة سامورين الدولية للقدرة في سلوفاكيا لمسافة 160 كم، بمشاركة فرسان من الدول العربية والأوروبية.
وتأتي المشاركة في البطولة لتأهيل الفرسان والجياد للمشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستقام في إيطاليا، إذ وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المشاركة في بطولة سامورين امتدادًا للبرنامج الذي يسير عليه الفريق الملكي وتأكيد رياضة القدرة البحرينية في المحافل الأوروبية، والتي سجلت حضورًا مميزًا طوال الفترة الماضية كان آخرها فوز سموه بسباق 160 كم في بطولة مونتل سينو الدولية في إيطاليا.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن رياضة القدرة البحرينية سجلت حضورا بارزا في المحافل الأوروبية في الموسم الحالي بعد أن فرضت هيمنتها على عدة بطولات، ما يؤكد أن هذه الرياضية ماضية في التطور والازدهار بفضل الدعم الذي تحظى به والرعاية الفائقة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة سامورين الدولية للقدرة في سلوفاكيا من المؤكد أن تكون من ضمن البطولات القوية عطفًا على مستويات البطولات الأوروبية السابقة، والتي دائمًا ما تشهد منافسة قوية بين الفرسان المشاركين وسرعات عالية في المراحل، مبينًا سموه أن الفريق الملكي يتطلع لتحقيق أهدافه كافة.
وذكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفريق هدفه الحضور على منصة التتويج في السباق اليوم، متمنيًا سموه كل التوفيق لفرسان الفريق كافة.
وأبدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ثقته الكبيرة في تحقيق المراكز المتقدمة وتحقيق أهداف هذه المشاركة في سباقي اليوم لمسافة 160 كم في ظل امتلاك الفريق الملكي نخبة من الفرسان المتميزين القادرين على مواصلة العطاء، مؤكدًا سموه أن الأهداف التي وضعها الفريق في هذه المشاركة ستعطي الفريق حافزًا كبيرًا وخبرات واسعة قبل بطولة العالم.
وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفحص البيطري الذي أقيم في قرية البطولة، إذ أقيم بسلاسة وتنظيم جيد من اللجنة المنظمة.
كما شارك سموه في وزن الفرسان واستلام الأرقام المخصصة لجميع الفرسان المشاركين في سباق 160 كم. وسيقام اليوم الفحص البيطري لسباق 120 كم الذي سينطلق صباح الأحد.
وقاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فرسان الفريق الملكي في التدريب الأخير للفريق، حيث حرص سموه على توجيه الفرسان وتقديم الخطة الفنية التي سيعتمد عليها الفريق في السباق.
وسيشهد سباق اليوم لمسافة 160 مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، إضافة إلى 4 فرسان من الفريق الملكي، وهم: سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة، جعفر ميرزا، عبدالرحمن الزايد، رائد محمود، كما ستشهد مشاركة الفارسة سيسيليا ضمن الفريق الملكي.
وأكد المدرب في الفريق الملكي أحمد جناحي أن الفريق جاهز للمشاركة في بطولة سامورين الدولية للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي، مبينًا أن قيادة سموه تعطي الفرسان حافزًا لتقديم أفضل المستويات وتحقيق النتائج الإيجابية.
وأوضح أحمد جناحي أن الفريق الملكي وضع أهداف عديدة من هذه المشاركة ويسعى لتحقيقها، مشيرًا إلى أن الفريق يضم نخبة من الفرسان المميزين الذين الخليج 365 أن حققوا على عدة ألقاب أوروبية في الفترة الماضية، متمنيًا أن يحقق الفريق أفضل النتائج.
وأكد فرسان الفريق الملكي أن قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مصدر فخر واعتزاز لجميع الفرسان، خصوصًا أن سموه الداعم الأكبر للفريق، مبينين أن الفريق سيكسب العديد من الأهداف من قيادة سموه.
الفارس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة أكد أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يُعد الملهم للفرسان والجميع يستفيد من خبرات وقدرات سموه، وقال: «عندما يحظى الفريق بقيادة سموه، فإن هناك أهدافًا عديدة يحملها الفرسان لتحقيقها، ونكسب خبرات كبيرة، خاصة أن سموه دائمًا ما يوجه الفرسان، ونأمل أن نحقق أفضل النتائج في البطولة».
أما الفارس جعفر ميرزا، فقال: «نحن فخورون بقيادة سموه للفريق، وأعتقد أن المنافسة لن تكون سهلة في بطولة سامورين لأن هناك مجموعة من الفرسان الذين يمتلكون خبرة ولكن الفريق الملكي له أهداف عديدة يسعى لتحقيقها في هذه البطولة وسنكون جاهزين للمنافسة دائمًا على المراكز الأولى».
الفارس عبدالرحمن الزايد أكد أن المعنويات مرتفعة وسيسعى الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وقال: «سأسعى لتقديم المستويات المطلوبة وتنفيذ الخطة التي سيعتمد عليها الفريق في سبيل تحقيق النتائج الإيجابية، وأتمنى أن أسهم في تحقيق النتائج الإيجابية مع زملائي الفرسان».
وقال الفارس رائد محمود: «الفريق الملكي يستهدف منصة التتويج في سباق اليوم لمسافة 120 كم، والفريق قادر على تحقيق المراكز المتقدمة، خصوصًا أنه سيحظى بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة»، وأضاف: «نعتمد على خطة فنية بقيادة سموه، إذ نسعى لتطبيقها بأفضل صورة من أجل تحقيق النتائج المتقدمة والصعود على منصة التتويج».
وعملت اللجنة المنظمة على تجهيز قرية البطولة من خلال العمل الدؤوب الذي قامت به، إذ وصلت إلى نهاية العمل وأصبحت القرية جاهزية لاحتضان البطولة.
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