المنافسة ليست سهلة وهدفنا مواصلة حصد الإنجازات للقدرة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - يقود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬سامورين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬في‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬فرسان‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والأوروبية‭.‬

وتأتي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬لتأهيل‭ ‬الفرسان‭ ‬والجياد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬إذ‭ ‬وجه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬سامورين‭ ‬امتدادًا‭ ‬للبرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يسير‭ ‬عليه‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬وتأكيد‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الأوروبية،‭ ‬والتي‭ ‬سجلت‭ ‬حضورًا‭ ‬مميزًا‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬فوز‭ ‬سموه‭ ‬بسباق‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬مونتل‭ ‬سينو‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬سجلت‭ ‬حضورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فرضت‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬بطولات،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرياضية‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬والرعاية‭ ‬الفائقة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والمساندة‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأوضح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬سامورين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬في‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬البطولات‭ ‬القوية‭ ‬عطفًا‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية‭ ‬السابقة،‭ ‬والتي‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬الفرسان‭ ‬المشاركين‭ ‬وسرعات‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬المراحل،‭ ‬مبينًا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬يتطلع‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬كافة‭.‬

وذكر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬هدفه‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬اليوم،‭ ‬متمنيًا‭ ‬سموه‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬لفرسان‭ ‬الفريق‭ ‬كافة‭.‬

وأبدى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ثقته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬سباقي‭ ‬اليوم‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬امتلاك‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬المتميزين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العطاء،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬ستعطي‭ ‬الفريق‭ ‬حافزًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬وخبرات‭ ‬واسعة‭ ‬قبل‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

وتابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البطولة،‭ ‬إذ‭ ‬أقيم‭ ‬بسلاسة‭ ‬وتنظيم‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الفرسان‭ ‬واستلام‭ ‬الأرقام‭ ‬المخصصة‭ ‬لجميع‭ ‬الفرسان‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬160‭ ‬كم‭. ‬وسيقام‭ ‬اليوم‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬لسباق‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭.‬

وقاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فرسان‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬الأخير‭ ‬للفريق،‭ ‬حيث‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الفرسان‭ ‬وتقديم‭ ‬الخطة‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬سيعتمد‭ ‬عليها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬السباق‭.‬

وسيشهد‭ ‬سباق‭ ‬اليوم‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬مشاركة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬فرسان‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي،‭ ‬وهم‭: ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬جعفر‭ ‬ميرزا،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزايد،‭ ‬رائد‭ ‬محمود،‭ ‬كما‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬الفارسة‭ ‬سيسيليا‭ ‬ضمن‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭.‬

وأكد‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬جاهز‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬سامورين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬سموه‭ ‬تعطي‭ ‬الفرسان‭ ‬حافزًا‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭.‬

وأوضح‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬وضع‭ ‬أهداف‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬ويسعى‭ ‬لتحقيقها،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬المميزين‭ ‬الذين‭ ‬الخليج 365‭ ‬أن‭ ‬حققوا‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬ألقاب‭ ‬أوروبية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬الفريق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭.‬

وأكد‭ ‬فرسان‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لجميع‭ ‬الفرسان،‭ ‬خصوصًا‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬الداعم‭ ‬الأكبر‭ ‬للفريق،‭ ‬مبينين‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬سيكسب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬سموه‭.‬

‭ ‬الفارس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬يُعد‭ ‬الملهم‭ ‬للفرسان‭ ‬والجميع‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وقدرات‭ ‬سموه،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬يحظى‭ ‬الفريق‭ ‬بقيادة‭ ‬سموه،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬أهدافًا‭ ‬عديدة‭ ‬يحملها‭ ‬الفرسان‭ ‬لتحقيقها،‭ ‬ونكسب‭ ‬خبرات‭ ‬كبيرة،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬يوجه‭ ‬الفرسان،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬الفارس‭ ‬جعفر‭ ‬ميرزا،‭ ‬فقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بقيادة‭ ‬سموه‭ ‬للفريق،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬سامورين‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬الذين‭ ‬يمتلكون‭ ‬خبرة‭ ‬ولكن‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬له‭ ‬أهداف‭ ‬عديدة‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيقها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وسنكون‭ ‬جاهزين‭ ‬للمنافسة‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

‭ ‬الفارس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزايد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬وسيسعى‭ ‬الفريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬سأسعى‭ ‬لتقديم‭ ‬المستويات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬سيعتمد‭ ‬عليها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬مع‭ ‬زملائي‭ ‬الفرسان‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الفارس‭ ‬رائد‭ ‬محمود‭: ‬‮«‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬يستهدف‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬اليوم‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم،‭ ‬والفريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة،‭ ‬خصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬سيحظى‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‮»‬،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نعتمد‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬فنية‭ ‬بقيادة‭ ‬سموه،‭ ‬إذ‭ ‬نسعى‭ ‬لتطبيقها‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المتقدمة‭ ‬والصعود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‮»‬‭.‬

وعملت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬قرية‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به،‭ ‬إذ‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬العمل‭ ‬وأصبحت‭ ‬القرية‭ ‬جاهزية‭ ‬لاحتضان‭ ‬البطولة‭.‬