أمير مكة يعلن نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة خلال 4 ساعات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة التي تمت بكل يسر وسهولة.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن خطة النفرة تمت خلال 4 ساعات عبر قطار المشاعر، والنقل الترددي، التي جرت دون وقوع أي حوادث، وذلك على كافة الأصعدة الأمنية، والمرورية، والصحية، حيث تمّ تصعيد 899 ألفاً 353 حاجاً، منهم 205 آلاف حاج بواسطة قطار المشاعر 699 ألفا 348 حاج عبر 16 ألف حافلة، مشيراً سموه إلى أن رحلة الحجاج تسير ولله الحمد بكل يسر وسهولة ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ، وسمو ولي عهده الأمين، من خدمات وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وآلية لتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وأكد الأمير خالد الفيصل أن جميع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفذ خططها وفق ما هو مرسوم لها بنجاح تام ولله الحمد.