شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء مشعر منى مستقرة مع تشكيلات خفيفة للسحب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل : بلغت درجة الحرارة في مشعر عرفات 42 درجة مئوية صاحبتها تشكيلات من السحب ساهمت في تلطيف الاجواء وتقليل الاشعاش الشمسي ومن المتوقع ان تكون درجات الحرارة الصغرى فجر غدا السبت 29 درجة مئوية في حين تكون الرطوبة معتدلة في حدود 30 بالمائة مع رياح شمالية الى شمالية شرقية والتي تساعد على تخفيف نسبة الرطوبة الجوية ، وفي ساعات النهار تعاود اتجاهات الرياح من شمالية الى شمالية غربية وستكون درجات الحرارة ما بين 40 الى 42 درجة مئوية مع تكون تشكيلات خفيفة ومتفرقة من السحب العالية والمتوسطة على شرق المشاعر المقدسة وستكون الاجواء مستقرة خلال ايام التشريق