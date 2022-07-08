شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنقذ حياة حاج سوري بعد تعرضه لأزمة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضع يده على قلبه ألماً عقب تعرضه لأزمة قلبية، وخوفاً من توقف رحلة الحج التي انتظرها لسنوات وقطع مسافات طويلة لأدائها، وجد السوري مداح أحمد رعاية فائقة طبية ساهمت بفضل الله تعالى في إنقاذ حياته، وتمكينه من إكمال مناسك الحج. ووصل الحاج البالغ من العمر 54 عاماً، لمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة كحالة إنقاذ حياة، حيث أجريت له قسطرة قلبية وتركيب دعامة للقلب، ليتماثل بعدها للشفاء.

وأوضح أنه بعد فراغه من أداء طواف القدوم، شعر بآلام في الصدر، وتوقع بأنها ناتجة عن التعب والجهد الذي بذله، ولكن الحالة بدأت تسوء بشكل سريع حتى طلب له أعضاء البعثة الإسعاف ونقل للمستشفى، مشيداً بالخدمة المقدمة له في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وسرعة التفاعل مع حالته والاهتمام، الذي وجده، معبراً عن سعادته بتحسن حالته وتمكنه من استكمال الحج.