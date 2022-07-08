محمد بن مسعود - الدمام - هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، بعواقب بعيدة المدى تجاه الغرب إذا ما تم فرض عقوبات أخرى على روسيا.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله في اجتماع مع أعضاء الحكومة اليوم الجمعة، إن فرض “المزيد من العقوبات يمكن أن يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة، ويمكنني القول بدون مبالغة ، عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية”.
وأشار بوتين مجددا إلى “الحرب الاقتصادية الخاطفة “ التي يشنها الغرب ضد روسيا. وفي الوقت الذي زعم فيه بوتين أن تلك الحرب فشلت، اعترف بأن “هذه الإجراءات والقيود تضر باقتصادنا، وأن العديد من المخاطر موجودة”.
وقال بوتين إنه سيتعين على الشركات الروسية الاستعداد لحظر النفط والبحث عن المزيد من الفرص لتصدير الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – بوتين يهدد الغرب بـ«عواقب كارثية» حال فرض مزيد من العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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