أمير منطقة القصيم يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة حلول عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ القصيم

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باسمه ونيابة عن أهالي منطقة القصيم كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ونوّه سموه بما تحقق من جهود وخطوات مباركة ودعم من القيادة الحكيمة خلال موسم الحج لهذا العام وتكاتف جميع الأجهزة الأمنية والحكومية والأهلية المشاركة، مما يترجم حجم الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة ـ أيدها الله ـ لخدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين وعموم المسلمين، خلال موسم الحج .

وأكد سمو أمير القصيم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال هذا الموسم الفضيل، مشيراً إلى أن ذلك المنهج هو ديدن هذه البلاد الطاهرة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله – حتى هذا العهد الميمون بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، داعياً المولى العلي القدير أن يعيده علينا ونحن جميعاً في موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ ضيوف الرحمن وينصر جنودنا على ثغور الوطن إنه سميع مجيب.