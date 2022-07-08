الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا في المشاعر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

استعرض المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة هذه الليلة وغدًا على مشعري عرفات ومزدلفة.

وأوضحت أن درجات الحرارة في مشعر عرفات قد وصلت خلال الظهيرة إلى 42 درجة مئوية، مع تواجد بعض التشكيلات من السحب، مما ساعد على تلطيف الأجواء والإشعاع الشمسي.

وتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى 29 درجة مئوية فجر الغد (السبت)، وتصل نسبة الرطوبة إلى 31%، وأن يكون اتجاه الرياح شمالي إلى شمالي شرقي، مما سيقلل الشعور بالرطوبة.

كما توقع أن تتراوح درجات الحرارة غدًا ما بين 40 – 42 درجة مئوية في مشعري مزدلفة ومنى، كما من المتوقع تواجد بعض التشكيلات الخفيفة من السحب على الأجزاء الشرقية من المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تظل الأجواء مستقرة خلال أيام التشريق، ولن تتجاوز درجات الحرارة الكبرى 42 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.