اخبار الخليج – لطيفة القعود تعتزم الترشح نيابياً في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الدكتورة لطيفة عبدالله القعود عزمها الترشح عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية في الانتخابات النيابية 2022م.
أشارت القعود بأنها قررت الترشح بعد الاطلاع على احتياجات دائرتها وتلبية لمصلحتهم ورغبتها في السعي لتطوير العمل النيابي في مملكة البحرين في المجالات المختلفة من خلال خبرتها العلمية للوصول الى الاهداف وتحقيق الاحتياجات المطلوبة.
وذكرت الدكتورة لطيفة القعود بانها تعمل على تقديم برنامجها الانتخابي الذي يلبي تطلعات المواطنين بشكل عام وأهالي دائرتها وهي متابعة الملفات الهامة كالاسكان وتطوير التعليم ودعم الرياضة وتطوير العمل الشبابي ومايتعلق بمعالجة الاوضاع الاقتصادية التى لها علاقة بجائحة كورونا وطرح الافكار والمقترحات المدروسة
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