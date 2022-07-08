ليفربول ومانشستر يونايتد يستهلان جولات الأندية الكبرى في آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - يستهل ليفربول ومانشستر يونايتد الإنكليزيان استعداداتهما لموسم مزدحم، ضمن لائحة كبرى من الاندية الأوروبية لكرة القدم العائدة الى القارة الآسيوية المثمرة تسويقيا، للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19.

ويلتقي عملاقا الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء في بانكوك، في المباراة الأولى لمدرب يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ الذي سيواجه الألماني المحنك يورغن كلوب.

وكان ليفربول على مقربة من تحقيق رباعية تاريخية للأندية الإنكليزية الموسم الماضي، قبل أن يحبط مانشستر سيتي آماله في البريميرليغ ويخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

من جهته، يشد باريس سان جرمان الفرنسي الذي يضم النجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، الرحال الى اليابان، بعد تخليه عن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو واستبداله الثلاثاء بمدرب نيس السابق كريستوف غالتييه.

وسيحظى توتنهام الإنكليزي بترحيب كبير في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، كونه يضم أفضل لاعب آسيوي المهاجم سون هيونغ-مين الذي تشارك مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول صدارة هدافي الدوري الإنكليزي الموسم المنصرم.

ويطير أستون فيلا وكريستال بالاس وليدز يونايتد إلى سنغافورة وأستراليا، في محاولة للم الشمل مع جماهيرها الآسيوية، بعد «الحجر» القسري نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا في العامين الأخيرين.

قال المدير الإداري لسان جرمان في منطقة آسيا-الهادئ سيباستيان فاسيل الذي يخوض فريقه ثلاث مباريات ضد أندية من الدوري الياباني «نعرف ان الوضع كان صعبًا على مشجعينا في كافة أنحاء العالم لعدم مشاهدتهم الفريق».

وستسنح فرصة غير مسبوقة لجماهير ليفربول ومانشستر يونايتد لرؤية الغريمين التاريخيين يلتقيان في العاصمة التايلاندية بانكوك على ملعب راجامانغالا الذي يتسع لـ51 ألف متفرج.

لكن كثيرين سيخيب أملهم بعد استيقاظهم الجمعة على وقع خبر غياب نجم الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة يونايتد «لأسباب عائلية»، في خضم تكهنات رحيله عن النادي الأحمر.

«أكبر مباراة في آسيا»

قال الخبير التسويقي في الرياضة الآسيوية ماركوس لوير الذي هندس قدوم الفريقين إلى تايلاند «ستكون أكبر مباراة استضافتها آسيا على الاطلاق».

تابع «لا يوجد فريق بوب كوري، أو أي نادي كرة قدم آخر قد يشكلان أهمية أكبر من قدوم هذين الفريقين إلى هنا». ويتعين على الجماهير إنفاق مبالغ طائلة لمشاهدة نجوم الفريقين على غرار المصري صلاح، الهولندي فيرجيل فان دايك من ليفربول أو البرتغالي برونو فرنانديش وهاري ماغواير من مانشستر يونايتد، إذ تبلغ قيمة أرخص التذاكر نحو 140 دولارًا أمريكيا.

قال مشجع يونايتد بهويت بانجاراتاناكورن (27 عامًا) إنه يتطلع لالتقاط صور مع اللاعبين في فندقهم، لكنه لن يقدم على شراء تذكرة لأنها «باهظة الثمن».