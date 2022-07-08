شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد جدة يقترب من حسم الصفقة الثانية النارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة من حسم الصفقة الثانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز صفوف الفريق الجداوي خلال الفترة المقبلة.

اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع احمد بامسعود

ويسعى مجلس الإدارة من التعاقد أكثر من لاعب بعد التعاقد مع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند بتفعيل الشراء الموسم القادم.

وكان فريق الاتحاد قد أعلن منذ وقت سابق رحيل المدرب الروماني كوزمين كونترا نهاية الموسم المنصرم وتم تعيين المدرب البرتغالى المخضرم نونو سانتو مدربًا للفريق لمدة موسمين مقابل 5 مليون يورو في الموسم الواحد شامل الجهاز المعاون.

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية فإن فريق اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع ظهير أيسر آخر وهو اللاعب أحمد بامسعود ظهير أيسر الفيحاء، الذي قدم مستويات جيدة في الموسم الماضي.

صاحب الـ26 عامًا لعب في الفئات السنية مع فريق الهلال، وبعدها تقرر لعب للفيحاء على سبيل الإعارة صيف عام 2017، وبعدها انتقل بشكل رسمى إلى الفيحاء في صيف عام 2018.

وكان فريق الاتحاد قد انهى الموسم المنصرم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الهلال.