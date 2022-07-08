شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. «البيئة» تؤكد جاهزية المسالخ لاستقبال الأضاحي بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، هاني بن عبدالرحمن القاضي، جاهزية مسالخ وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة في المحافظة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأوضح القاضي، أن مكتب الوزارة بالطائف ممثلًا بقسم الأسواق والمسالخ، أكمل منذ وقت مبكر كافة الاستعدادات لاستقبال الأضاحي بمسالخ محافظة الطائف وميسان والمويه البالغ عددها 8 مسالخ، إذ تم توفير كوادر من المشرفين والأطباء البيطريين والتنسيق مع الشركات المشغلة للمسالخ لرفع الطاقة التشغيلية، وتأمين الجزارين وعمال النظافة لتقديم افضل الخدمات للمستفيدين وفي اسرع وقت ممكن وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.

وأضاف "القاضي" أن الأسواق والمسالخ تخضع لمراقبين تم توزيعهم على نطاق واسع، لضمان سير الأعمال على الوجه الصحيح، لاسيما عند مداخل أسواق المواشي لتسهيل دخول وخروج السيارات وكذلك بصالات الانتظار بالمسالخ، لتنظيم وقوف المستفيدين فضلا عن دور الأطباء البيطريين في تكثيف الجولات الرقابية داخل أسواق الماشية لإرشاد المواطنين والمقيمين عن كيفية اختيار الأضاحي بالإضافة إلى الكشف الظاهري عليها قبل الشراء.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي، قد أطلقت خدمة مستشارك للأضحية للتعرف على الاشتراطات الصحية قبل وبعد الذبح، وذلك عبر تطبيق مرشدك الزراعي على الأجهزة الذكية ”.