شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن نجاح خطة تصعيد الحجاج لمشعر عرفات والان نبدء بالتفاصيل

- حالة الحجاج مطمئنة ولم يُسجل أي تفشيات للأوبئة

- ضرورة تجنب الإجهاد الحراري تفاديا لأي خطورة على صحة الحجاج

الحج والعمرة:

- نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة وفق منظومة تقنية متكاملة

- تطبيق الجداول الزمنية لتنقل الحجاج بين المشاعر دون تكدس

أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، مشيرا إلى أن رجال الأمن يعملون في المشاعر المقدسة على تنفيذ مهامهم، التي تشكل إدارة وتنظيم المركبات على الطرق بين المشاعر المقدسة، ومتابعة طرق المشاة وتنظيم النقل الترددي، وتنظيم الحشود عند مداخل ومخارج القطار، إضافة إلى تسهيل تحركات الحجاج في منشاة الجمرات وخروجهم منها .

فيما أكد متحدث وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة في ظل توفير كافة الإمكانات الصحية والبشرية، لتقديم الرعاية الصحية على أعلى المستويات، وتنفيذ الخطة على أكمل وجه في مشعر عرفات ومزدلفة، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي تفشيات للأوبئة أو أي أمراض مهددة للصحة العامة.

وشدد على أهمية تجنب الإجهاد الحراري، تفاديا لأي خطورة على صحة الحجاج، إضافة إلى أهمية استخدام المظلات وشرب السوائل والراحة الكافية وارتداء الكمامة تفاديا لأي عدوى تنفسية.

من جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة جاء وفق منظومة تقنية متكاملة، بتطبيق الجداول الزمنية لتنقل الحجاج بين المشاعر دون تكدس، أو تزاحم مروري لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.