شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: إجراء 24 عملية تنظيمية بتفويج الحجاج بين المشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس وحدة التفويج بوزارة الحج والعمرة اللواء الدكتور محمد القرني، أن وزارة الحج بمنظومتها الكاملة وضعت تخطيطاً متكاملاً لكافة الخدمات القائمة لخدمة الحجاج من تفويج ونقل وسكن وإعاشة وإجراءات تنظيمية تبدأ من بلد الحاج حتى مغادرته للمملكة بعد نهاية المناسك.

وأضاف اللواء القرني، أن هناك فريق عمل متكامل من 13 جهة حكومية يدير منظومة التفويج، والنقل بإشراف من وزارة الحج، مشيراً إلى أن هناك 24 عملية تنظيمية تتم خلال مراحل تفويج الحجاج بين المشاعر خلال موسم حج هذا العام، اكتمل منها 8 مراحل حتى الآن، كما تم وضع جداول زمنية لتفويج ضيوف الرحمن من مشعر إلى مشعر بما يضمن لهم السلامة والسهولة واليسر في أداء المناسك.

وتابع أن جميع الجهات تعمل في منظومة واحدة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وهذا حقق - ولله الحمد- النجاح التكاملي والتشاركي، مما ساهم في تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات في وقت قياسي، حيث تم الانتهاء منه في حدود التاسعة صباحاً.

وأوضح اللواء القرني أنه تم تخصيص 3 مسارات للنقل بين مشعر عرفات ومشعر مزدلفة لنقل الحجاج بيسر وسهولة، مشيراً إلى أنه سيتم نقل أكثر من 400 ألف حاج عبر الحافلات و200 ألف حاج عبر القطار من عرفات إلى مزدلفة خلال الساعات القادمة، كما تم خلال هذا العام إتاحة طريق مباشر من مزدلفة باتجاه الحرم المكي للراغبين في طواف الإفاضة قبل أداء شعيرة رمي الجمرات.