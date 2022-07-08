الاتفاق يضم عبدالرحمن العبيد من الهلال بنظام الإعارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات أعلن نادي الاتفاق اليوم الجمعة عن ضم الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد لاعب نادي الهلال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم القادم.

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