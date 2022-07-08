اخبار الرياضه السعوديه مصدر لـ«عكاظ»: القرني باقٍ مع الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - أكد لـ«عكاظ» مصدر مقرب نادي الشباب أنه لانية للتفريط بالحارس الدولي فواز القرني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مبيناً أن عقد القرني مع الشباب ساري المفعول حتى 2024، ولا صحة لوجود بند في عقد الحارس الشبابي يحق له فسخ عقده الحالي، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة برئاسة خالد البلطان يضع الثقة في القرني وجميع زملائه في الفريق الشبابي الذي تنتظره استحقاقات محلية وقارية في الموسم الرياضي، وسيسعى للمنافسة على تحقيق البطولات.

وأوضح المصدر ذاته أن التعاقد الدولي الكوري كيم سيونغ جيو لمدة ثلاث سنوات قادمة يأتي في إطار تدعيم قوة الفريق بعناصر فنية تشكل قوة إضافية في الموسم الرياضي القادم.

يذكر أن الحارس فواز القرني انضم للفريق الشبابي في فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الماضي بعقد لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد شراء عقده من نادي الاتحاد، وحالياُ يعتبر أحد عناصر المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.