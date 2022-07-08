محمد بن مسعود - الدمام - أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن خالص تعازيه لمعالي السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان والشعب الياباني في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى، مستذكراً دوره وجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين واليابان.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزي رئيس وزراء اليابان والشعب الياباني في وفاة شينزو آبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.