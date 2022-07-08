اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتبادل التهاني هاتفيا مع الرئيس المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - جرى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬اليوم‭ ‬بين‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬ وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬تبادل‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك،‭ ‬داعين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الكريمة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬والرفعة‭ ‬والتقدم‭ ‬وعلى‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بالخير‭ ‬واليمن‭ ‬والبركات‭.‬

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