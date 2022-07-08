المندي يتصدر الطلبات في المطابخ مع إقبال العيد

تشهد مطابخ الولائم هذه الأيام طلبا متزايدا على الولائم المكونة من الأضاحي والأرز، وخاصة المندي، رغم ارتفاع أسعارها عن فترة قبل العيد بنحو 30% إلى 40%، نظرا لزيادة الطلب، وكذلك بسبب وزن الأضحية التي عمرها يجب أن لا يقل عن 6 أشهر في هذه الفترة.

ويقول محمد السبيعي وهو تاجر أغنام، إن "الأغنام قبل العيد تكون أرخص سعرا لكنها ترتفع اليوم نظرا لزيادة إقبال الناس، وهي تختلف باختلاف أنواع من حري ونجدي وسواكني، بينما ينخفض السعر بعد العيد حيث يقل الطلب من الناس. وأرى أن الارتفاع يكون بنسبة ما بين 30 إلى 40%، ما يعادل نحو 400 إلى 500 ريال على الرأس الواحد. فإذا كان سعرها يكلف 1100 ريال يرتفع إلى نحو 1400 ريال حاليا، هذا بالطبع حسب حجمها إذا كان سنها ووزنها صغير أو كبيرا، وتصل إلى 2000 ريالا ويكون طليا، ثم تعود بعد العيد إلى سعرها سابقا البالغ نحو 1450 ريالا".

ويوضح أبو أصيل (مدير مطعم ومطبخ في جدة) أن الأسعار حاليا تتراوح بين 1400 ريالا و2000 ريالا، مع الأرز، والإقبال أكثر على المندي الذي يطبخ تحت الأرض، والسعر بحسب وزن وسن الأضحية.

ويبين محمد السبيعي (مشتري) أن الأسعار مبالغ فيها ويجب أن يوضع لها حدا، لأن الناس تعاني من الارتفاع في الأسعار كل عيد. والبعض أصبح يضطر يشتريها قبل العيد بأيام ويحتفظ بها ثم يسلمها يوم العيد إلى مطبخ لطهوها مع الأرز، حتى لا يتعرض لارتفاع في السعر، والمندي هو الأرز المفضل عند الناس وغالبية العرب يحبونه.

- ارتفاع أسعار الأضاحي في المطاعم إلى 30 و 40%

- تنخفض الأسعار بعد العيد نحو 300 إلى 400 ريالا

- الطلب ووزن الأضاحي وعمرها يحدد الأسعار

- مطالبات بوضع حدا للمبالغة في الأسعار خلال العيد