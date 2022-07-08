900 ألف حاج للموسم الحالي.. بينهم 700 ألف من الخارج

وحسب إحصاءات الهيئة بلغت نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية (21.4%)، أما نسبة حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (53.8%)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (13.2%)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا (11.6%).
وحول الخدمات الأمنية فقد بلغ عدد مراكز الشرطة في الموسم (38) مركزا، حسب وزارة الداخلية، كما وصل عدد مراكز المرور إلى (223) مركزا لتسهيل تدفق أفواج الحجاج في مكة وبين مشاعر الحج، في حين بلغ عدد مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة (114) مركزا، بينما وصل عدد مراكز الدفاع المدني إلى (220) مركزا.
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