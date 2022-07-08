900 ألف حاج للموسم الحالي.. بينهم 700 ألف من الخارج

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي أعدادا الحجاج لهذا الموسم بلغ 899 ألفا، و353 حاجا، منهم أكثر من 700 ألف حاج من خارج المملكة.

وحسب إحصاءات الهيئة بلغت نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية (21.4%)، أما نسبة حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (53.8%)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (13.2%)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا (11.6%).

وحول الخدمات الأمنية فقد بلغ عدد مراكز الشرطة في الموسم (38) مركزا، حسب وزارة الداخلية، كما وصل عدد مراكز المرور إلى (223) مركزا لتسهيل تدفق أفواج الحجاج في مكة وبين مشاعر الحج، في حين بلغ عدد مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة (114) مركزا، بينما وصل عدد مراكز الدفاع المدني إلى (220) مركزا.