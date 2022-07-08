ضبط مقيم يبيع بطاقات مزورة لدخول المشاعر

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آل الشيخ: 4000 متطوع يقدمون 30 ألف ساعة لخدمة الحجاج
أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريحات لـ"دوت الخليج" عن سروره لما شاهده...
المندي يتصدر الطلبات في المطابخ مع إقبال العيد
تشهد مطابخ الولائم هذه الأيام طلبا متزايدا على الولائم المكونة من الأضاحي والأرز، وخاصة المندي، رغم ارتفاع أسعارها عن فترة قبل...
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