شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يضع الرتوش الأخيرة لضم الصفقة الذهبية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الرتوش الأخيرة لضم الصفقة الذهبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بقرار من المدرب رامون دياز.

الهلال يقترب من التعاقد مع جواو بيدرو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن إدارة نادي الهلال السعودي تواصلت وتكثف المفاوضات مع فريق كالياري الإيطالي من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي جواو بيدرو.

وبحسب التقارير الصحفية في السعودية فإن إدارة الهلال توصلت لاتفاق مبدئي رفقة فريق كاليارى ووصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة من أجل الحصول على خدمات اللاعب وتتبقي رتوش أخيرة في الصفقة حتى يتم الإعلان الرسمى عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

الهلال مع رامون دياز بعد عودته

وقاد الأرجنتيني رامون دياز نادي الهلال السعودي في 22 مباراة بعد العودة من جديد حيث حقق الفوز في 18 مباراة في جميع المسابقات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط، وتعادل في مثلهم.

وسجل الهلال رفقة المدرب 50 هدف، وتلقى شباكه 16 هدف فقط، وبعدها تم تجديد عقد المدرب لمدة موسم واحد إضافي.

ويخوض الفريق معسكر مغلق من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.