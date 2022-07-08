شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب لنجم أهلي جدة يفضح مجلس النفيعي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف إعلامي رياضي، عن تسريب لأحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، يفضح مجلس إدارة ماجد النفيعي.



نجم الأهلي يؤكد تصريحات المقهوي

كشف الإعلامي الرياضي خلف ملفي، عن تأكيد من أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لتصريح حسين المقهوي، زميله السابق، بعد انتقاله إلى الفتح.

وقال الإعلامي خلف ملفي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن لاعب من صفوف الأهلي (رفض ذكر اسمه)، أكد تصريحات المقهوي حول مجلس النفيعي.



وأشار إلى أن المقهوي أدلى بهذه التصريحات عقب رحيله من أهلي جدة، بسبب وجود بند في العقود بمعاقبة أي لاعب يكشف عن المشاكل داخل النادي.

تصريحات المقهوي حول مجلس النفيعي:

وكان المقهوي عقب إعلان انضمامه إلى الفتح، كتب عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "مساء الخير، إلى جهور الأهلي الحبيب والغالي على قلبي، جد شكرًا لكم فرد فرد على كل شيء،محبتكم ودعمكم وحضوركم الدائم والوقفة معنا في كل الظروف التي مررنا بها".

وتابع: "أنا مثلكم حزين جدًا على الوضع الذي وصل إليه النادي مع الأسف مع هذه الإدارة، التي لا تفهم شيئًا في كرة القدم، ففشلت في كل شيء، ومن الأفضل لها أن تغادر هذا الكيان العظيم، وتعطي المجال لإدارة تعرف في هذا المجال".

واختتم: "لكن هذا حال الكرة، ياما تكلمنا وقلنا لكن ما كان أحد يستمع لنا نهائيًا، حسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال، هذا حال كرة القدم، وكنت أتمنى أن أقدم كل شيء وأعطي كل شيء لإسعاد هذا الجمهور العظيم".



هبوط أهلي جدة:

تشتعل الأجواء داخل نادي أهلي جدة، عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، في الجولة الختامية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهبط أهلي جدة بعدما حصد المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، عقب التعادل السلبي مع الشباب في الجولة الختامية.