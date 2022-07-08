اخبار السعوديه

القيادة تتلقى برقيات تهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول الإسلامية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتلقى برقيات تهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.

وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد - رعاهما الله -، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا