شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.