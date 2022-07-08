محمد بن مسعود - الدمام - جرى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بين‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬،‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬تبادل‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك،‭ ‬داعيين‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السعيدة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وعلى‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بالخير‭ ‬واليمن‭ ‬والمسرات‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتبادل التهاني مع أمير دولة الكويت بمناسبة عيد الاضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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