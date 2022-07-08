أمانة المدينة المنورة تنفذ خطتها لعيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس يشارك أكثر من خمسة آلاف عنصر بشري و٦٥٠ معدة وآلية في تنفيذ الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة لعيد الأضحى المبارك. وتشمل الخطة تنفيذ الأعمال والمهام الميدانية الرقابية والخدمية، وأعمال النظافة والتعقيم والتطهير والإصحاح البيئي على الحاويات في الحدائق والأسواق والجوامع والمساجد والأماكن التاريخية. وأشارت الأمانة إلى أن خطة الاستعدادات شملت صيانة ومتابعة الحدائق، وتقليم الأشجار، والتأكد من جودة الإنارة، وتهيئة الحدائق العامة للزوار والأهالي، وتخصيص فرق طوارئ لصيانة الحدائق والألعاب، ومراقبة نظافة المرافق العامة، واستكمال خطة الرقابة الموسمية التي تتضمن تكثيف الجهود الميدانية لمتابعة المنشآت الغذائية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة، مع استمرار الحملات الرقابية المشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. أخبار قد تهمك

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