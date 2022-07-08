اخبار الخليج – بالصور.. الدفاع المدني ينقذ عاملي تنظيف بأحد المباني العالية إثر تعطل الرافعة التي تقلهم

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬عاملي‭ ‬تنظيف‭ ‬بأحد‭ ‬المباني‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬إثر‭ ‬تعطل‭ ‬الرافعة‭ ‬التي‭ ‬تقلهم‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الدفع‭ ‬بـ‭ ‬9‭ ‬آليات‭ ‬و29‭ ‬ضابطاً‭ ‬وفرداً،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬شرطة‭ ‬مديرية‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وشرطة‭ ‬النجدة‭ ‬والإسعاف‭ ‬الوطني‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بأنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغ‭ ‬انتقلت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬للموقع‭ ‬،‭ ‬وقامت‭ ‬بوضع‭ ‬الخطط‭ ‬المناسبة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العملية‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬اي‭ ‬خسائر‭ ‬وتقسيم‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬فرق‭ ‬باشرت‭ ‬عملية‭ ‬الإنقاذ‭ ‬وإنزال‭ ‬العاملين‭ ‬بأمان‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يشرف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬24‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬للإنقاذ‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬يتواجد‭ ‬الفريق‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الانزال‭ ‬وعدم‭ ‬حدوث‭ ‬اي‭ ‬اختلال‭ ‬في‭ ‬التوازن‭ ‬للرافعة‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مراقبة‭ ‬وضع‭ ‬العمال‭ ‬الصحي‭ ‬،‭ ‬وتواجد‭ ‬الفريق‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬للإشراف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬إدارة‭ ‬الموقع‭ ‬والموارد‭ ‬اللوجستية‭ . ‬

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬العاملين‭ ‬فور‭ ‬إنقاذهم‭ ‬وإجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭.‬