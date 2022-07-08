اخبار الخليج – بالصور.. الدفاع المدني ينقذ عاملي تنظيف بأحد المباني العالية إثر تعطل الرافعة التي تقلهم

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت فرق الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني من إنقاذ عاملي تنظيف بأحد المباني العالية في المنطقة الدبلوماسية إثر تعطل الرافعة التي تقلهم في الطابق السابع عشر ، وذلك بعد الدفع بـ 9 آليات و29 ضابطاً وفرداً، وبمشاركة شرطة مديرية محافظة العاصمة وشرطة النجدة والإسعاف الوطني.
وأوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني بأنه فور تلقي البلاغ انتقلت فرق الإنقاذ للموقع ، وقامت بوضع الخطط المناسبة لتنفيذ العملية دون وقوع اي خسائر وتقسيم فرق الإنقاذ إلى 3 فرق باشرت عملية الإنقاذ وإنزال العاملين بأمان ، حيث يشرف الفريق الأول في الطابق 24 على تنفيذ الخطة الموضوعة للإنقاذ ، فيما يتواجد الفريق الثاني في الطابق السابع عشر للتأكد من عملية الانزال وعدم حدوث اي اختلال في التوازن للرافعة علاوة على ذلك مراقبة وضع العمال الصحي ، وتواجد الفريق الثالث في الطابق الأرضي للإشراف العام على عملية إدارة الموقع والموارد اللوجستية .
وأشارت الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أنه تم التأكد من سلامة العاملين فور إنقاذهم وإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الإسعاف الوطني.
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