اخبار الخليج – محافظ الشمالية: القطاع الخاص شريك أساسي في انجاح البرنامج الوطني للتوظيف

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بأن‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تعتبر‭ ‬الشريك‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتوظيف‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬اثمرت‭ ‬بنتائج‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬مهمة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تكريم‭ ‬سعادته‭ ‬لممثلي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬لجهودهم‭ ‬في‭ ‬انجاح‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتوظيف‭ ‬والالتقاء‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬عملت‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬توظيفهم،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سعادته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬عملت‭ ‬في‭ ‬اتجاهين‭ ‬متوازيين‭ ‬لرصد‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬ورفع‭ ‬القوائم‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭ ‬للمتابعة‭ ‬وتحديد‭ ‬الوضع‭ ‬المناسب‭ ‬للترشيحات‭ ‬الوظيفية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬الاتجاه‭ ‬المقابل‭ ‬تعمل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬وبحث‭ ‬الحالات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وإدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اثمر‭ ‬عن‭ ‬توظيف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العاطلين‭.‬

وقدم‭ ‬سعادته‭ ‬الشكر‭ ‬الى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬ومركز‭ ‬تاج‭ ‬الطبي‭ ‬وشركة‭ ‬اورباساير‭ ‬وشركة‭ ‬ريسنغ‭ ‬فورس‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بان‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬تتمتع‭ ‬بمسؤولية‭ ‬اجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بقسم‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وادارة‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬المتابعة‭ ‬والتنفيذ‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رملة‭ ‬الحداد‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬تاج‭ ‬الطبي‭ ‬والسيد‭ ‬حسين‭ ‬العم‭ ‬ممثل‭ ‬شركة‭ ‬ريسنغ‭ ‬فورس،‭ ‬والسيد‭ ‬ساجيناث‭ ‬كي‭ ‬اس‭ ‬رئيس‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬اورباساير‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وعزمهم‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬لما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬وكفاءات‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬جعلهم‭ ‬خيار‭ ‬اول‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭.‬