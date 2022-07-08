اخبار الخليج – محافظ الشمالية: القطاع الخاص شريك أساسي في انجاح البرنامج الوطني للتوظيف

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة السيد علي عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بأن مؤسسات القطاع الخاص تعتبر الشريك الأساسي في دعم ومساندة المبادرة الوطنية للتوظيف التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، والتي اثمرت بنتائج اقتصادية واجتماعية مهمة للمجتمع البحريني.
جاء ذلك خلال تكريم سعادته لممثلي عدد من الجهات لجهودهم في انجاح المبادرة الوطنية للتوظيف والالتقاء بمجموعة من المواطنين الذين عملت المحافظة على توظيفهم، حيث أشار سعادته إلى أن المحافظة الشمالية عملت في اتجاهين متوازيين لرصد العاطلين عن العمل في مناطق المحافظة ورفع القوائم لوزارة العمل للمتابعة وتحديد الوضع المناسب للترشيحات الوظيفية ، وفي الاتجاه المقابل تعمل المحافظة على دراسة وبحث الحالات بالتعاون مع وزارة العمل وإدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص وهو ما اثمر عن توظيف عدد من العاطلين.
وقدم سعادته الشكر الى وزارة العمل، ومركز تاج الطبي وشركة اورباساير وشركة ريسنغ فورس على دعمهم جهود المحافظة ، مؤكداً بان هذه المؤسسات تتمتع بمسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع، كما أشاد بقسم التخطيط الاستراتيجي وادارة المشاريع في المحافظة على جهودهم في المتابعة والتنفيذ.
من جانبهم عبر كل من رملة الحداد من مركز تاج الطبي والسيد حسين العم ممثل شركة ريسنغ فورس، والسيد ساجيناث كي اس رئيس الموارد البشرية في شركة اورباساير عن اعتزازهم بالتعاون مع المحافظة الشمالية في توظيف الباحثين عن العمل من المواطنين البحرينيين وعزمهم توسيع دائرة توظيف المواطنين البحرينيين لما يتمتعون به من قدرات وكفاءات تساهم في جعلهم خيار اول في التوظيف.
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