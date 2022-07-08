اخبار الخليج – المحافظة الشمالية تنظم مهرجان «الحية بيه»

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬مهرجان‭ ‬الحية‭ ‬بيه‭ ‬احياءً‭ ‬للموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬وتعزيزا‭ ‬للهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاحتفاء‭ ‬وتكريم‭ ‬الاطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬المالكية‭ .‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬،‭ ‬أكد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬للاحتفال‭ ‬بأطفال‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬اطفال‭ ‬التوحد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الايتام‭ ‬من‭ ‬منسوبي‭ ‬جمعية‭ ‬شجرة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬اسري‭ ‬وترفيهي‭ ‬تراثي‭ ‬مشاركة‭ ‬لعوائل‭ ‬المرضى‭ ‬وتحقيقا‭ ‬للمشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وادماج‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاطفال‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مجتمعهم‭ ‬والترويح‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬مباركة‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬ان‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عليهم‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬وعافية

وقدم‭ ‬سعادته‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬الى‭ ‬شركة‭ ‬ابراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬لدعمهم‭ ‬هذه‭ ‬الفاعلية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المفهوم‭ ‬الصادق‭ ‬للشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وتوجيهه‭ ‬إلى‭ ‬شريحة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وقد‭ ‬تخلل‭ ‬المهرجان‭ ‬فعاليات‭ ‬شعبية‭ ‬بمشاركة‭ ‬أهالي‭ ‬المالكية‭ ‬ورمي‭ ‬الحية‭ ‬بيه‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭.‬