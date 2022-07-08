اخبار الخليج – المحافظة الشمالية تنظم مهرجان «الحية بيه»

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت المحافظة الشمالية مهرجان الحية بيه احياءً للموروث الشعبي وتعزيزا للهوية الوطنية البحرينية، حيث تم الاحتفاء وتكريم الاطفال المصابين بالفشل الكلوي ، وذلك على ساحل المالكية .
وبهذه المناسبة ، أكد سعادة السيد علي عبدالحسين العصفور محافظ الشمالية حرص المحافظة على تكريس هذه الفعالية للاحتفال بأطفال الفشل الكلوي ، كما حرصنا على دعوة اطفال التوحد وعدد من الايتام من منسوبي جمعية شجرة الحياة في جو اسري وترفيهي تراثي مشاركة لعوائل المرضى وتحقيقا للمشاركة المجتمعية وادماج هؤلاء الاطفال في محيط مجتمعهم والترويح عنهم في مناسبة مباركة نسأل الله ان يعيد هذه المناسبة عليهم وهم في صحة وعافية
وقدم سعادته الشكر والتقدير الى شركة ابراهيم خليل كانو لدعمهم هذه الفاعلية بما يحقق المفهوم الصادق للشراكة المجتمعية والانتماء الوطني وتوجيهه إلى شريحة مهمة في المجتمع البحريني.
وقد تخلل المهرجان فعاليات شعبية بمشاركة أهالي المالكية ورمي الحية بيه الشعبية في البحر من قبل جميع المشاركين.
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