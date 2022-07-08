شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجم الأهلي المصري يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري من الانتقال إلى احد فرق الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما كشفت العديد من التقارير الصحفية الصادرة اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو الجارى.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن فريق القادسية السعودي يرغب في الحصول على خدمات مهاجم الأهلي والتر بواليا خلال الفترة الحالية.

وكان بواليا قد رحل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى فريق مالاتيا سبور التركى على سبيل الإعارة وبعدها انتقل إلى فريق السيلية القطرى في الشتاء الماضى على سبيل الإعارة أيضًا.

وأشارت التقارير إلى أن فريق القادسية السعودي حدد هدفها وهو الحصول على خدمات بواليا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 300 ألف دولار.

وفي نفس السياق فإن إدارة الأهلي المصري بقيادة الكابتن محمود الخطيب يرغب في الحصول على 500 ألف دولار مقابل الموافقة على رحيل بواليا على سبيل الإعارة مع وجود بند في العقد يشير بالبيع بعد الإعارة مقابل 2 مليون دولار.

جدير بالذكر أن فريق القادسية السعودى ترغب في التعاقد مع أكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق للاستعداد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.