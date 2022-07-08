شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. الاتفاق السعودي يعُلن ضم عملاق البرازيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي عن تعاقده مع حارس البرازيل من أجل دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والاستعداد للموسم الكروى الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الاتفاق يقترب من التعاقد مع باولو فيكتور

وفي التفاصيل الخاص بالخبر فإن أعلن الاتفاق التعاقد مع باولو فيكتور حارس فريق مارتيميو البرتغالى وتعاقد معه الفريق السعودي لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم آخر.

ولعب فيكتور في العديد من الأندية في البرازيل بالإضافة إلى البرتغال وتركيا، حيث لعب في اندية فلامنغو وغريميو في البرازيل، وفي تركيا لعب لصفوف نادي غازي عنتاب سبور التركى، وآخر المحطات مع فريق مارتيميو البرتغالي.

وحقق الحارس إنجازات عديدة رفقة الفرق، حيث حقق الدوري البرازيلي عام 2009 مع فريق فلامنجو، كما حقق لقب كأس البرازيل مع نفس الفريق عام 2013، ومع فريق غريميو البرازيل حقق لقب كأس الليبرتادورس عام 2017، وآخر الألقاب كانت كأس ريكوبا أمريكا الجنوبية عام 2018.

نتائج الاتفاق الموسم الأخير

جدير بالذكر أن فريق الاتفاق قد بدأ فترة الاعداد منذ أيام قليلة تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قدم مستويات رائعة رفقة الفريق وقادهم لتحقيق نقاط كثيرة في الموسم المنصرم وعدم هبوط الفريق مما قرر النادي تجديد تعاقده.