شكرا لقرائتكم خبر عن من هو روي فيتوريا المدير الفني الأقرب لتدريب منتخب مصر؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهرت العديد من التقارير الصحفية والمصادر الموثوقة داخل الإتحاد المصري لكرة القدم تشير إلى اقتراب تولى المدرب البرتغالى روي فيتوريا تدريب منتخب مصر لكرة القدم في الفترة القادمة بعد تجديد المفاوضات معه رفقة كلًا من حازم إمام ومحمد بركات المكلفان بتولى مهمة البحث عن مدير فنى جديد.

من هو روي فيتوريا

روي كارلوس بينو دا فيتوريا هو واحد من مواليد 16 أبريل عام 1970، بدأت لعب كرة القدم مع عدة فرق في البرتغال وتعتبر مغمورة نوعًا ما، ثم بدأ المشوار التدريبي له مع فريق فيلافرانكوينس.

وفي عام 2004 تولى تدريب فريق الشباب في نادي بنفيكا وكانت النقلة الأقوى في المشوار التدريبي للمدرب البرتغالى.

في عام 2007 تفوق روي فيتوريا على فريق بورتو الذي كان يقود النادي وقتها جوسفالدو فيريرا مدرب فريق الزمالك الحالى، وحقق فيتوريا لقب كأس البرتغال للمرة الأولى في مسيرته.

وكانت آخر تجارب المدرب البرتغالى مع فريق سبارتاك موسكو الروسي وفشل في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وبعدها تمت إقالة المدرب.

انجازات المدرب مع الفرق التي دربها

خلال الموسم الأخير مع فريق سبارتاك موسكو الروسى حقق الفريق شباك نظيفة في 5 مباريات فقط.

قاد فريق جيماريش لمدة 4 سنوات في الفترة ما بين 2011 و2015.

في عام 2015 تولى تدريب فريق بنفيكا البرتغالى الأول واستمر معه لمدة 3 سنوات ونصف.

حقق مع فريق بنفيكا القاب الدوري البرتغالي وكأس السوبر البرتغالى مرتين وكأس البرتغال وكأس الرابطة.

كما حقق مع فريق النصر السعودي لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولقب كأس السوبر السعودي.