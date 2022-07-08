شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ”الخليج 365” ترصد افتتاح المسارات المغلقة بطريق الأمير« محمد بن فهد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" إعادة افتتاح المسارات المغلقة في طريق الأمير محمد بن فهد باتجاه الدمام، بعدما تسببت التحويلة في ارتباك الحركة المرورية؛ نظرًا لضيق الطريق، مما أدى لإغلاقه 3 أيام.

وشهدت فترة الإغلاق وجود مسار واحد فقط للمركبات، مما زاد من الخطر عند مخارج الطريق باتجاه الطريق الفرعي، جرّاء ارتباك بعض قائدي المركبات.

يذكر أن عدد من المواطنين عبروا عن استيائهم من طريقة تنفيذ أعمال السفلتة، الأمر الذي تسبب في حوادث مرورية، وعدم تنظيم حركة مرور المركبات بالشكل المناسب، خاصة في أوقات الذروة.