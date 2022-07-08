محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات تُضخ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر عرفات وتتطاير تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة على جموع الحجاج. وتسهم هذه الطريقة في تخفيض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات، إذ تشهد المشاعر بحسب المركز الوطني للأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ ما بين 42 – 44 درجة مئوية .

كانت هذه تفاصيل خبر “رذاذ الماء” يتطاير لتلطيف الأجواء في عرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.