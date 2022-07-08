شاهد.. هطول أمطار غزيرة وجريان الأودية في محافظة الريث شرق جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات نشرت قناة العربية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، أظهر لحظة هطول الأمطار على منطقة جازان. وهطلت أمطار غزيرة على المنطقة، فيما وثق الفيديو جريان الأودية في محافظة الريث شرق جازان. وكان المركز الوطني للأرصاد حظر في وقت سابق، من تعرض مناطق عدة في المملكة لتساقط الأمطار حتى مساء غدٍ السبت، وأبرزها جازان، ومكة المكرمة.

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