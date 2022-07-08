اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يعرب عن خالص تعازيه للشعب الياباني الصديق في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبى

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬خالص‮ ‬‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬للشعب‭ ‬اليابانى‭ ‬الصديق‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‮ ‬‭ ‬اليابان‭ ‬السابق‭ ‬شينزو‭ ‬آبى‭.‬ ‮ ‬وقال‭ ‬جلالته‭ .. ‬تلقينا‭ ‬ببالغ‭ ‬الحزن‭ ‬وفاة‭ ‬الراحل‭ ‬الذي‭ ‬كرس‭ ‬حياته‭ ‬لخدمة‭ ‬وطنه‭ ‬اليابان‭ ‬وشعبه‭ ‬الصديق‮ ‬‭ ‬،‭ ‬مستذكراً‭ ‬جلالته‭ ‬دوره‭ ‬البارز‭ ‬وجهوده‭ ‬الطيبة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬وتطوير‭ ‬أسس‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮ ‬‭ .‬ راجياً‭ ‬جلالته‭ ‬لأسرته‭ ‬الكريمة‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬،‭ ‬وأن‭ ‬تواصل‭ ‬اليابان‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطور‭ ‬والإزدهار‭.‬

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