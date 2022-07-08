 “فرحة عيد رأس تنورة”.. فعاليات مبهجة أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الشرقية

تنظم بلدية محافظة رأس تنورة، أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فعاليات (فرحة عيد رأس تنورة 1443هـ)، في المركز الحضاري بكورنيش المحافظة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن إطار جهود البلدية الخدمية والتنموية والاجتماعية والترفيهية في المحافظة وحرصها على خلق أجواء البهجة والسعادة للمواطنين والمقيمين في المحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأبان رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس محمد بن جاسم الجاسم، بأن البلدية تحرص على إقامة المهرجانات والفعاليات التي تساهم في دعم السياحة والترفيه وتفعيل دور المشاركة الاجتماعية للبلدية في المحافظة، ضمن استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية، للمساهمة في تحسين جودة الحياة، وفقا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وأوضح المهندس محمد الجاسم، بأن فعاليات العيد تتكون من عدد من البرامج الترفيهية والثقافية المتنوعة ومنها فعاليات متنوعة خاصة بالأطفال (أوبريت، مسرحية للأطفال بمسرح المركز الحضاري، أمسية شعرية، فرقة شعبية، وألعاب هوائية وكهربائية، مسابقات ثقافية وحركية، رسم وتلوين، ورسم الوجه، والتصوير الفوتوغرافي)، كما سيتم توفير مكان خاص بالأسر المنتجة، مما يؤكد دعم وتشجيع البلدية لهذه الفئة وتوفير جلسات خارجية للعائلات.

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وأكد محمد الجاسم على أن البلدية تسعى لتوفير جميع سبل الخدمات لإنجاح المهرجان انطلاقاً من إيمانها بأهمية هذه الفعاليات لكونها فرصة لخلق جو ترفيهي اجتماعي، والتي تهدف من خلاله البلدية إلى إدخال روح البهجة والفرح على الأهالي وجذب الزائرين من جميع المناطق، وتفعيل وتعزيز الجانب السياحي وإبراز المحافظة بالشكل المطلوب.)