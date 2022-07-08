محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم شرطة مدينة نارا غربي اليابان، الجمعة، أنها عثرت في منزل المتهم باغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، على متفجرات وأوصت سكان المنطقة بالإخلاء.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الشرطة اليابانية تعثر على متفجرات في منزل المتهم باغتيال آبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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