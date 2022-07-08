قناة تلفزيونية ورقمية لبث شعائر الحج باللغة الإنجليزية

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قناة مؤقتة باللغة الإنجليزية Saudi TV لبث شعائر الحج وأكثر من 8 وثائقيات مترجمة باللغة الإنجليزية، كخدمة للمسلمين المتحدثين باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن إطلاق القناة يأتي انطلاقاً من دور الهيئة الأصيل في نقل الثقافة وإيصال رسالة الإسلام السامية إلى كافة أقطار الأرض، وهو ما يمثل مناسبة لتعريف العالم بركن الحج وشعائر الدين الحنيف، وعكس الرسائل العظيمة للدين الإسلامي من اجتماع لمئات الآلاف من المسلمين في مكان واحد في وقت محدد كل عام ملبين طائعين.

وبين الحارثي أن الاستعداد لإطلاق القناة قد بدا بشكل مبكر لمواكبة موسم الحج وبأسلوب منهجي يتواكب ومراحل التخطيط المبكر التي تنتهجها الهيئة لتغطية الأحداث والمناسبات الدينية والوطنية الكبرى التي تشهدها المملكة، حيث سيشهد المتابع للقناة بث العديد من الاعمال الوثائقية بالإضافة إلى بث مباشر من المشاعر المقدسة لنقل مناسك الحج بالاعتماد على اللغة الإنجليزية التي تعد الوسيلة الأمثل لمخاطبة العالم وتوصيل رسالة الحج، حيث تُعد اللغة الإنجليزية هي اللغة الأوسع استخداماً في العالم.

وكان البث المباشر للقناة قد بدأ منذ توافد الحجاج على جبل عرفات، يوم الخميس 8 ذي الحجة، الموافق 7 يوليو الجاري، ويستمر بث القناة على مدار 24 ساعة من المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، ويمتد لجميع أيام الحج، حتى 12 يوليو الموافق 13 ذي الحجة.

وشهدت القناة متابعة واسعة في بداية إطلاقها حيث تزامن البث التلفزيوني بالإضافة للبث الرقمي عبر منصتي (يوتيوب) (تويتر) حيث تابع ملايين المسلمين حول العالم مشاهد الحج بشكل على الهواء، كما بثت القناة خطبة عرفة التي وافقت خطبة الجمعة مترجمة. كما ستبث القناة 8 وثائقيات مترجمة للغة الإنجليزية، وهي: "حجة الرسول الجزء الأول، حجة الرسول الجزء الثاني، تعظيم البلد الحرام، الذكاء الاصطناعي، صوت الحرم، الحج عرفة، زمزم، معهد أبحاث الحج".

ويتابع الملايين حول العالم البث المباشر لقنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون، إذ يتابع قناة القرآن الكريم، أكثر من 1.8 مليون متابع، وحققت ملايين المشاهدات من خارج المملكة العربية السعودية في 2022م ، كما قدمت الهيئة العديد من الأعمال الخاصة بموسم الحج، حيث تعمل الهيئة على مواكبة كافة الأحداث والمناسبات بدورات برامجية يتم الإعداد لها بشكل مبكر عبر فرق مختصة لتقديم محتوى يواكب تطلعات المشاهدين من خلال قنواتها.